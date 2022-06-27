Федун ушел из "Лукойла"
Владелец "Спартака" Леонид Федун ушел с поста вице-президента нефтяной компании "Лукойл", говорится в телеграм-канале компании.
"Леонид Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", – говорится в заявлении.
Стоит отметить, что "Лукойл" является генеральным спонсором "Спартака".
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