Федун ушел из "Лукойла"



Владелец "Спартака" Леонид Федун ушел с поста вице-президента нефтяной компании "Лукойл", говорится в телеграм-канале компании.

"Леонид Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что "Лукойл" является генеральным спонсором "Спартака".

Не пропустите: Воспитанник "Спартака" перейдет в "Оренбург". | https://dailysports.net