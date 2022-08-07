Федун раскритиковал "Спартак" после победы над "Уралом"

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Федун раскритиковал "Спартак" после победы над "Уралом"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун остался недоволен игрой команды в матче четвёртого тура чемпионата России с "Уралом" (2:0).

"Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то ещё. Надо было побеждать «Урал» с более крупным счётом, лёгкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча", — сказал он в комментарии "Спорт-экспресс".

Напомним, что по итогам четырех туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. 

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