Федун прокомментировал свой уход из "Лукойла"



Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил информацию о том, что он ушел с поста вице-президента нефтяной компании "Лукойл" в связи с достижением пенсионного возраста.

"К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься "Спартаком" – делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался", – приводит слова Федуна пресс-служба "красно-белых".

66-летний Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. За 22 года московский клуб под его руководством по одному разу выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

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