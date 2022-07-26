Федун покинет должность в "Спартаке"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун больше не будет занимать свою должность.

Как сообщил телеграм-канал "КБ Телега", на его место будет назначен человек от генерального спонсора команды — нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Ожидается, что управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций компании Александр Матыцын.

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