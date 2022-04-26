Федун отреагировал на слухи об уходе из "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что он не собирается уходить из московского клуба.
"Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что "Спартак" - это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное - сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря - не дождетесь", - сказал Федун.
Ранее сообщалось, что в последнее время Федун потерял порядка 80 процентов своего состояния. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2004 года. За этот период "красно-белые" один раз стали чемпионами России, а также однажды завоевали Суперкубок страны.
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