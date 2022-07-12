Федун отреагировал на слухи о своем уходе из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что он может покинуть пост руководителя московского клуба.

"Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что еще пришлют с Марса или Венеры?!" - приводит слова Федуна "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что новым руководителем клуба может стать вице-президент "Лукойла" Александр Матыцин.

В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на 10-м месте в Российской Премьер-Лиге. При этом "красно-белые" завоевали Кубок России.

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