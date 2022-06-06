Федун оценил итоги сезона для "Спартака"

Теги спартак москвалеонид федун

Федун оценил итоги сезона для "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

"В музее 2022 год будет обозначен как год, когда команда завоевала Кубок. На всех вымпелах, во всей истории будет записано, что в 2022 году "Спартак" завоевал Кубок. Никто не вспомнит про десятое место", – приводит слова Федуна пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее "Спартак" при Федуне в 2017 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Не пропустите: Ваноли рассказал, почему не покинул "Спартак" по ходу сезона. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов