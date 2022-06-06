Федун оценил итоги сезона для "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

"В музее 2022 год будет обозначен как год, когда команда завоевала Кубок. На всех вымпелах, во всей истории будет записано, что в 2022 году "Спартак" завоевал Кубок. Никто не вспомнит про десятое место", – приводит слова Федуна пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее "Спартак" при Федуне в 2017 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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