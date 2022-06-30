Федотов нашел причины разгромного поражения ЦСКА от "Зенита"
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нашел причины поражения своей команды в товарищеском матче с "Зенитом" (0:3).
По словам наставника, у его команды многое не получалось на поле.
"Есть чёткие требования, которые некоторые пока плохо воспринимают. Есть манера игры, индивидуальные особенности. Но времени не так много. Мы говорим о том, что по желанию и самоотдаче вопросов нет, а футбол нужно строить.
Не сбрасываем со счетов, что ту работу, которую мы проделали, нужно переварить. Нас ждёт насыщенный сезон. Универсализм Облякова — это хорошо. Он сегодня здорово отрабатывал в обороне, но сегодня это проявилось не от хорошей жизни", - сказал он "Чемпионату".
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