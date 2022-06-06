Федотов близок к назначению на пост главного тренера ЦСКА

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов близок к назначению в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, официальное объявление о назначении может состояться уже завтра, 7 июля. На посту наставника "армейцев" Федотов может сменить Алексея Березуцкого.

В минувшем сезоне "Сочи" занял второе место в чемпионате России, установив тем самым клубный рекорд.

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