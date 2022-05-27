Федерико Вальверде рассказал, чем готов пожертвовать ради победы в финале ЛЧ

Фото: твиттер Вальверде\Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде пошутил насчет того, чем готов пожертвовать ради победы в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Многое. Все, думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, свою жену (смеется). Нет, нет, это шутка!

Но я бы многое отдал, ведь не каждый день ты получаешь возможность сыграть в финале. Надеюсь, мы сможем взять трофей", - сказал уругваец.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится уже завтра, 28 мая в Париже.

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