Феде Вальверде рассказал секрет камбэков "Реала"
Фото: твиттер Вальверде\Автор неизвестен
Уругвайский полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде рассказал о том, как королевский клуб совершает камбэки.
"Дело в нашем духе. Каждый, кто выходит на поле в футболке этого клуба, всегда пытается добиться победы, и это отличает нас от остальных.
Мысли о вылете из ЛЧ? Да, но особенно выделялся матч с "Манчестер Сити". Очень сложные 89 минут, мы проигрываем. Стоило моргнуть – и счет уже победный. Подобное происходит лишь пару раз в жизни.
Боятся ли нас? Да, конечно. Не уверен, можно ли называть это страхом, но они ощущают давление, которое создают стадион и фанаты. Также они понимают, что перед ними "Реал", способный на что угодно, и это проявляется. Когда и тренеры, и игроки, и фанаты на одной волне, поле превращается в Бермудский треугольник для соперника.
В такой обстановке появляются силы забить еще один гол", – сказал уругваец.
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