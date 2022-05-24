Феде Вальверде рассказал секрет камбэков "Реала"

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Феде Вальверде рассказал секрет камбэков "Реала"

Фото: твиттер Вальверде\Автор неизвестен

Уругвайский полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде рассказал о том, как королевский клуб совершает камбэки.

"Дело в нашем духе. Каждый, кто выходит на поле в футболке этого клуба, всегда пытается добиться победы, и это отличает нас от остальных.

Мысли о вылете из ЛЧ? Да, но особенно выделялся матч с "Манчестер Сити". Очень сложные 89 минут, мы проигрываем. Стоило моргнуть – и счет уже победный. Подобное происходит лишь пару раз в жизни.

Боятся ли нас? Да, конечно. Не уверен, можно ли называть это страхом, но они ощущают давление, которое создают стадион и фанаты. Также они понимают, что перед ними "Реал", способный на что угодно, и это проявляется. Когда и тренеры, и игроки, и фанаты на одной волне, поле превращается в Бермудский треугольник для соперника. 

В такой обстановке появляются силы забить еще один гол", – сказал уругваец.

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