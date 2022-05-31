Фати хочет провести всю карьеру в "Барселону"

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Фати хочет провести всю карьеру в "Барселону"

Фото: твиттер Фати\Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал слухи об интересе со стороны "Пари Сен-Жермен" и высказался о своем будущем.

"Заинтересован ли ПСЖ в том, чтобы подписать меня? Правда в том, что я не знаю. Этими делами занимаются мой агент и родители. 

С самого начала я сказал своему агенту и отцу, какова была моя цель, она заключалась в том, чтобы остаться в клубе. Мой план ясен, да, я надеюсь, что смогу провести здесь всю свою карьеру", - сказал молодой испанец.

В прошедшем сезоне из-за травм Фати принял участие всего в 10 матчах Ла Лиги, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми голами.

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