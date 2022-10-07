Фантастический результат: "Арсенал" выиграл 9 из 10 матчей сезона

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Фантастический результат: "Арсенал" выиграл 9 из 10 матчей сезона

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

"Арсенал" выиграл девять из десяти матчей нового сезона.

Вчера "канониры" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы крупно обыграли "Буде-Глимт" (3:0).

Подопечные Микеля Артеты одержали две победы в двух матчах ЛЕ и семь побед в восьми играх АПЛ.

В то же время у команды есть единственное поражение - в 6-м туре Премьер-лиги в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Напомним, что "Арсенал" идет первым в таблице АПЛ и в своей группе Лиги Европы. 

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