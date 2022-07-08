Фанаты "Зенита" выразили свою жесткую позицию по поводу Fan ID

Фанаты "Зенита" не собираются ходить на матчи, для посещения которых потребуется Fan ID.

Об этом говорится в обращении болельщиков.

"Мы, фанаты "Зенита", в лице всех оф- и ультрас-группировок считаем, что основополагающим для СБГ-движения всегда являлось и является единство. Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота "Fan ID". Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения "Fan ID" или нет.

С данного момента любые интриги и попытки выставить свое мнение выше общего будут жестко пресекаться, а их инициаторы будут считаться персонами нон грата!

Общая позиция движения остается неизменной: мы не будем оформлять "Fan ID", но при этом мы будем посещать матчи, где он не будет требоваться" – сказано в заявлении движения "Ландскрона".

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