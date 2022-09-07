Фанаты загребского "Динамо" сожгли флаг УЕФА на трибунах

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Фанаты загребского "Динамо" сожгли флаг УЕФА на трибунах

Фото: открытые источники

Фанаты загребского "Динамо" по ходу матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" (1:0) сожгли на трибунах флаг УЕФА.

Как пишет "Чемпионат", хорватские болельщики сняли официальный флаг организации и подожгли его.

В УЕФА пока никак не отреагировали на инцидент.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Миланом", а "Челси" — с "Зальцбургом". Матчи пройдут 14 сентября.

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