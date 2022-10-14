Фанаты "Ювентуса" потребовали отставки президента клуба

Теги массимилиано аллегриювентус

Фанаты "Ювентуса" потребовали отставки президента клуба

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Фанаты "Ювентуса" перед игрой группового этапа Лиги чемпионов с "Маккаби" вывесили несколько текстовых баннеров, направленных против президента клуба Андреа Аньелли.

Как пишет Football Italia, на одном из баннеров болельщики заступились за главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

На баннере было написано: "Мистер Аллегри никогда не уйдёт в отставку! Те, кто выступает против него, недостойны носить футболку "Ювентуса". На другом же баннере болельщики призвали президента клуба уйти в отставку: "Аньелли, уходи!" 

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