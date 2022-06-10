Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России
Фото: твиттер сборной Сербии/Автор неизвестен
Фанаты сборной Сербии принесли флаг России на матч со Швецией, который прошел вчера в рамках Лиги наций.
Встреча завершилась выездной победой сербских футболистов 1:0.
Это уже не первый случай, когда сербские болельщики вывешивают российский флаг на трибуне на игре своей сборной в последнее время.
До этого национальный символ РФ был замечен на трибунах на домашнем матче сербов против Норвегии (0:1).
Не пропустите: Португалия победила Чехию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России
-
Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" удивил назначением нового главного тренера
-
"Ливерпуль" манит 17-летнюю звезду "Барселоны" зарплатой в 9 миллионов в год
-
Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в "Валенсии"
-
Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли
-
Гюндоган привлек внимание двух топ-клубов
-
Появились подробности выбора нового тренера "Спартака"
-
"Сочи" определился с новым главным тренером
-
"Спартак" показал шуточное предложение "Баварии" по Соболеву
-
Мостовой назвал причину ухода Ваноли из "Спартака"
-
"Зенит" проведёт товарищеский матч с чемпионом Сербии
-
Шалимов интересно ответил на вопрос о назначении в "Спартак"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в Англии
-
"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата
-
Бернарду Силва ответил на слухи о переходе в "Барселону"
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня
-
Испания выиграла у Швейцарии в матче Лиги наций
-
Португалия победила Чехию в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4