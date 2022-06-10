Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России

Фото: твиттер сборной Сербии/Автор неизвестен

Фанаты сборной Сербии принесли флаг России на матч со Швецией, который прошел вчера в рамках Лиги наций.

Встреча завершилась выездной победой сербских футболистов 1:0.

Это уже не первый случай, когда сербские болельщики вывешивают российский флаг на трибуне на игре своей сборной в последнее время.

До этого национальный символ РФ был замечен на трибунах на домашнем матче сербов против Норвегии (0:1).

Не пропустите: Португалия победила Чехию в Лиге наций. | https://dailysports.net