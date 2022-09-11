Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против игры с Россией

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Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против игры с Россией

Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против товарищеского матча Россией.

Группа болельщиков BHFanaticos в соцсетях опубликовала фото российского флага, старого герба Боснии и Герцеговины с датой матча и надписью "Бойкот".

Отметим, BHFanaticos или BHF является самой большой в Боснии и Герцеговине организация спортивных болельщиков.

9 сентября Боснийский футбольный союз объявил о том, что 19 ноября состоится матч с Россией в Санкт‑Петербурге. 

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
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