Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против игры с Россией
Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против товарищеского матча Россией.
Группа болельщиков BHFanaticos в соцсетях опубликовала фото российского флага, старого герба Боснии и Герцеговины с датой матча и надписью "Бойкот".
Отметим, BHFanaticos или BHF является самой большой в Боснии и Герцеговине организация спортивных болельщиков.
9 сентября Боснийский футбольный союз объявил о том, что 19 ноября состоится матч с Россией в Санкт‑Петербурге.
Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
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