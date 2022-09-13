Фанаты "ПСЖ" бойкотируют матч Лиги чемпионов
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Ультрас "ПСЖ" не поедут на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Маккаби" из Хайфы.
Это связано с введёнными ограничениями для выездных болельщиков.
"Мы сожалеем о лишении свободы условиями безопасности, установленными израильским государством для поездок в страну. Мы всегда будем выступать против агрессивных ограничений наших свобод во время поездок. В этих условиях мы вынуждены бойкотировать эту выездную игру перед лицом этих чрезмерных ограничений. Allez Paris!!" — говорится в заявлении болельщиков.
Как известно, в Хайфе приняли жесткие меры безопасности после массовой драки фанатов "Кёльна" и "Ниццы" в матче Лиги конференций.
В частности, в городе запретили продажу алкоголя, а также фанатам не разрешили самостоятельную транспортировку до стадиона, где должен будет состояться матч.
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