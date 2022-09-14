Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов

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Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Болельщики "Порту" нанесли ущерб главного тренеру команды Сержиу Консейсау после домашнего поражения "драконов" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (0:4), сообщает Record.

По сведениям источника, фанаты разбили окна в машине тренера. Сам специалист не пострадал, но был шокирован данным поступком, а также оскорблениями в свой адрес.

47-летний Консейсау тренирует "Порту" с 2017 года. Под его руководством клуб три раза становился чемпионом Португалии.

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