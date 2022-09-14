Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба (фото)

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Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба (фото)

Фото: Manchester Evening News/Автор неизвестен

Болельщики "Манчестер Юнайтед" поднялись на вершину высочайшей горы Африки - Килиманджаро, чтобы выразить протест против владельцев клуба семейства Глэйзеров, сообщает Manchester Evening News.

Фанаты разместили на горе баннер с надписью "Glazers out" ("Глэйзер - вон", пер. с англ.).

Напомним, что Глэйзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года и все эти годы часть болельщиков выступают против них. Фанаты даже создали альтернативный клуб "Юнайтед оф Манчестер", который сейчас выступает в седьмом по силе английском дивизионе.

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