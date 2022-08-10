Фанаты "Марселя" тепло встретили Санчеса
Фото: твиттер сборной Чили/Автор неизвестен
Вечером 9 августа бывший нападающий "Интера" Алексис Санчес прилетел в Марсель, где подписал контракт с одноимённым клубом.
На подписание звездного футболиста тепло отреагировали болельщики "Марселя".
Группа фанатов встречала чилийца уже в аэропорту, после выхода игрока болельщики задействовали пиротехнику.
Примечательно, что в одном из моментов Алексис едва не упал на асфальт прямо перед ограждением.
33-летний Санчес ранее играл за "Кобрелоа", "Удинезе", "Коло-Коло", "Ривер Плейт", "Барселону", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Интер". За сборную Чили сыграл 146 матчей и забил 48 голов. 2-кратный чемпион Чили, чемпионат Аргентины, чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, 2-кратный обладатель Кубка Америки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13