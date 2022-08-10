Фанаты "Марселя" тепло встретили Санчеса

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Фанаты "Марселя" тепло встретили Санчеса

Фото: твиттер сборной Чили/Автор неизвестен

Вечером 9 августа бывший нападающий "Интера" Алексис Санчес прилетел в Марсель, где подписал контракт с одноимённым клубом.

На подписание звездного футболиста тепло отреагировали болельщики "Марселя".

Группа фанатов встречала чилийца уже в аэропорту, после выхода игрока болельщики задействовали пиротехнику.

Примечательно, что в одном из моментов Алексис едва не упал на асфальт прямо перед ограждением. 

33-летний Санчес ранее играл за "Кобрелоа", "Удинезе", "Коло-Коло", "Ривер Плейт", "Барселону", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Интер". За сборную Чили сыграл 146 матчей и забил 48 голов. 2-кратный чемпион Чили, чемпионат Аргентины, чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, 2-кратный обладатель Кубка Америки.

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