Фанаты ирландского клуба высмеяли смерть Елизаветы II

Фото: сайт болельщиков "Шэмрок Роверс"/Автор неизвестен

Фанаты ирландского клуба "Шэмрок Роверс" высмеяли смерть Елизаветы II во время матча Лиги конференций с "Юргорденом".

Отметим, что матч состоялся через несколько часов после новостей о смерти Королевы Великобритании.

По ходу встречи фанаты начали скандировать кричалку "Лиззи сыграла в ящик" на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.

В клубе уже осудили поведение фанатов.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

Читайте: Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II | https://dailysports.net