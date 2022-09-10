Фанаты ирландского клуба высмеяли смерть Елизаветы II

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Фанаты ирландского клуба высмеяли смерть Елизаветы II

Фото: сайт болельщиков "Шэмрок Роверс"/Автор неизвестен

Фанаты ирландского клуба "Шэмрок Роверс" высмеяли смерть Елизаветы II во время матча  Лиги конференций с "Юргорденом".

Отметим, что матч состоялся через несколько часов после новостей о смерти Королевы Великобритании.

По ходу встречи фанаты начали скандировать кричалку "Лиззи сыграла в ящик" на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.

В клубе уже осудили поведение фанатов.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. 

Читайте: Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II | https://dailysports.net
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