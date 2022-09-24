Фанаты "Интера" выступили с требованием уволить президента клуба

Фанаты "Интера" настаивают на том, чтобы президент клуба Стивен Чжан ушел в отставку.

Объединение фанатов Curva Nord в своих социальных сетях опубликовало послание в адрес президента миланского клуба. В нем присутствовала фраза "Чжан, пошел вон!".

По итогам 7 туров чемпионата Италии "Интер" набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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