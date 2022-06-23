Фанаты "Интера" не простили Лукаку переход в "Челси"
Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Болельщики "Интера" публично заявили о том, что не собираются прощать форварду Ромелу Лукаку его переход в "Челси" прошлым летом.
Как известно, в ближайшее время бельгиец может вернуться в состав миланского клуба.
Группировка фанатов "Интера" Curva Nord заявила, что ничего не имеет против игрока, но теперь ему придется зарабатывать уважением "трудом и потом".
"Его поддерживали и относились как к королю, а теперь он такой же, как многие", – сообщается в обращении Curva Nord.
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