Фанаты еще одного клуба РПЛ объявили бойкот матчей из-за Fan ID
Фанаты воронежского "Факела" объявили бойкот матчей из-за Fan ID.
В их сообщении говорится, что единственный матч, на который придут болельщики, - это игра против "Динамо" в третьем туре чемпионата.
"Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что "Факел" ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.
Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча [3-го тура] с "Динамо" с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.
Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС", – говорится в заявлении.
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