Фанаты еще одного клуба РПЛ объявили бойкот матчей из-за Fan ID

Фанаты воронежского "Факела" объявили бойкот матчей из-за Fan ID.

В их сообщении говорится, что единственный матч, на который придут болельщики, - это игра против "Динамо" в третьем туре чемпионата.

"Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что "Факел" ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча [3-го тура] с "Динамо" с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.

Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС", – говорится в заявлении.

Не пропустите: Карпин озвучил свою позицию по введению Fan ID в России. | https://dailysports.net/