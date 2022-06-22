Фанаты "Динамо" не будут ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID

Фото: твиттер Russian Ultras/Автор неизвестен

Фанаты "Динамо" объявили бойкот матчам РПЛ из-за введения Fan ID.

Такое решение было принято на встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков.

"С июля 2022 года новая система заработает на 5 стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый "паспорт болельщика". Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе, данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять "паспорт" и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта.

Каждый болельщик "Динамо" волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого, главное, оставаться честным перед самим собой и своей совестью!

Сила в единстве!" – сказано в заявлении.

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