Фанаты "Челси" запланировали акцию в поддержку Тухеля на матче Лиги чемпионов

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Фанаты "Челси" в знак благодарности Томасу Тухелю планируют своеобразный флешмоб на матче Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

Игры состоится сегодня в Лондоне и на 21-й минуте встречи болельщики "Челси" обещают встать и похлопать бывшему тренеру в знак благодарности за победу в Лиге чемпионов в 2021 году.

Напомним, что матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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