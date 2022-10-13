Фанаты "Баварии" вывесили баннер против космических цен на билеты: фото

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Болельщики "Баварии" выразили свое недовольство ценами на билеты на матч Лиги чемпионов против "Виктории" (4:2).

Во время встречи фанаты вывесили баннер с надписью "70 евро за билет? Идите ## ###".

По данным СМИ, на игру приехало около 600 болельщиков немецкой команды.

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