Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Фанаты "Айнтрахта" демонстрировали нацистские жесты в Марселе перед матчем Лиги чемпионов с местным одноименным клубом.

Перед стартом встречи болельщики немецкой команды провоцировали хозяев на стадионе "Оранж Велодром", пишет местная пресса.

По данным источника, два мужчины демонстрировали нацистские приветствия.

В УЕФА уже начали процедуру идентификации фанатов "Айнтрахта".

Сама встреча завершилась победой немцев со счетом 2:0.

Читайте: Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября | https://dailysports.net