Фанаты "Атлетико" резко отреагировали на возможный переход Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Болельщики московского "Атлетико" резко раскритиковали возможный переход в команду нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"В свете возможного перехода Роналду, даже если это просто слух, мы заявляем о нашем категорическом неприятии данного трансфера. Вышеупомянутый футболист является противоположностью ценностей нашего клуба, таких как, ценность, щедрость, скромность тех, кто хочет защищать цвета нашего клуба. Даже если в маловероятном случае, когда такой игрок, который резко деградирует, как Роналду, смог бы гарантировать трофей "Атлетико", мы бы не приняли его. Ему не дано ощущение, что он является частью нашего клуба", - приводит письмо фанатов ESPN.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Форвард интересуется "Баварией", "Атлетико" и "Реалом".

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