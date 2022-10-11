Фанат показал Роналду средний палец во время празднования 700-го гола

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 700-й на клубном уровне в матче против "Эвертона" (2:1).

Интересный момент произошёл во время празднования португальца. Внезапно один из болельщиков местного клуба продемонстрировал Криштиану оскорбительный жест, сообщает Daily Star.

Момент показала одна из камер трансляции. На записи видно, как болельщик показывает португальцу средний палец.

Напомним, что Роналду начал матч на скамейке запасных. Позже он вышел на замену и забил победный гол.