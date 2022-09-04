Фанат "Эвертона" бросил бутылкой в Клоппа и был наказан

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

По ходу игры 6-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" (0:0) фанат "ирисок" бросил бутылку в главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

К счастью, "снаряд" пролетел рядом со специалистом.

"Эвертон" уже идентифицировал фаната и запретил ему посещать матчи на неопределенный срок.

В то же время Футбольная ассоциация Англии проведет собственное расследование.

"Я думал, что это стеклянная бутылка, но это было не так, я это уже увидел. Она выглядела как стеклянная, и было бы действительно опасно, если бы это было так, но это был пластик", – сказал звездный тренер после игры.

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