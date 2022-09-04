Фанат "Эвертона" бросил бутылкой в Клоппа и был наказан
Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен
По ходу игры 6-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" (0:0) фанат "ирисок" бросил бутылку в главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
К счастью, "снаряд" пролетел рядом со специалистом.
"Эвертон" уже идентифицировал фаната и запретил ему посещать матчи на неопределенный срок.
В то же время Футбольная ассоциация Англии проведет собственное расследование.
"Я думал, что это стеклянная бутылка, но это было не так, я это уже увидел. Она выглядела как стеклянная, и было бы действительно опасно, если бы это было так, но это был пластик", – сказал звездный тренер после игры.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18