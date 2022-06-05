Fan ID в России могут отменить

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

В Государственную думу собираются внеся законопроект об отмене Fan ID.

Инициаторами выступают депутаты КПРФ, о чем "Чемпионату" сообщили источники.

Как известно, президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начинает действие с 1 июня.

Также сообщалось, что Fan ID можно будет оформить через портал Госуслуг с 4 июля.

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