Fan ID в России могут отменить
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
В Государственную думу собираются внеся законопроект об отмене Fan ID.
Инициаторами выступают депутаты КПРФ, о чем "Чемпионату" сообщили источники.
Как известно, президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начинает действие с 1 июня.
Также сообщалось, что Fan ID можно будет оформить через портал Госуслуг с 4 июля.
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