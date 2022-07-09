"Факел" подписал 19-летнего форварда "Красавы"

Фото: твиттер "Динамо"/автор неизвестен

Форвард "Красавы" 19-летний Матвей Ивахнов перешел в воронежский "Факел".

Контракт с нападающим уже подписан, его сроки не разглашаются.

Молодой футболист играл в структурах московских клубов "Динамо" и "Локомотив".

В прошлом розыгрыше второго дивизиона Олимп-Первенства ФНЛ он провел 11 матчей и забил один мяч. На счету игрока три матча за юношескую сборную России.

По итогам прошлого сезона "Факел" напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

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