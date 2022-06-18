Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Звездный испанский футболист Франсеск Фабрегас стал свободным агентом.

35-летний хавбек официально покинул французский "Монако" по истечении срока контракта.

Испанец стал игроком французского клуба в январе 2019 года, перебравшись из "Челси".

Прошлый сезон Фабрегас практически полностью пропустил из-за травм.

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