Фабрегас стал свободным агентом
Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен
Звездный испанский футболист Франсеск Фабрегас стал свободным агентом.
35-летний хавбек официально покинул французский "Монако" по истечении срока контракта.
Испанец стал игроком французского клуба в январе 2019 года, перебравшись из "Челси".
Прошлый сезон Фабрегас практически полностью пропустил из-за травм.
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