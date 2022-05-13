Фабрегас покинет "Монако"

Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что он покинет клуб летом.

"Мои отношения с "Монако" закончены. Мой контракт истекает летом, так что я ухожу. Я понимаю, что мне нужно куда-то переехать. Этот год стал худшим в моей жизни, а не только в карьере. Если я не доволен в футболе, то не могу быть доволен в жизни. Я очень страдал весь год, мне было очень тяжело", - приводит слова Фабрегаса Get French Football News.

В нынешнем сезоне 35-летний Фабрегас провел за "Монако" пять матчей и не отметился результативными действиями.

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