Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб

Теги комосеск фабрегас

Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб

Фото: сайт "Комо"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Комо" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

35-летний Фабрегас ранее выступал за "Арсенал", "Барселону", "Челси" и "Монако". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 15 голов. 2-кратный чемпион Англии, 3-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, победитель Лиги Европы, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы.

Не пропустите: "Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов