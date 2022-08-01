Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб

Фото: сайт "Комо"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Комо" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

35-летний Фабрегас ранее выступал за "Арсенал", "Барселону", "Челси" и "Монако". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 15 голов. 2-кратный чемпион Англии, 3-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, победитель Лиги Европы, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы.

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