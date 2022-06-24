Фабрегас может оказаться в Бразилии
Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас может перейти в "Ботафого", сообщает ESPN.
По сведениям источника, футболист уже ведет переговоры с бразильским клубом. Хавбек в ближайшее время станет свободным агентом, так как его контракт с монегасками истекает в конце июня.
В минувшем сезоне 35-летний Фабрегас провел за "Монако" пять матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
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