Фабио Каннаваро впервые возглавил итальянский клуб

Фото: сайт "Беневенто"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Беневенто" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Фабио Каннаваро.

Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

"Беневенто" в данный момент занимает 13 место в Серии В, набрав семь очков в шести матчах.

49-летний Каннаваро ранее тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Гуанчжоу" и сборную Китая. Чемпион Китая, обладатель Суперкубка Китайской футбольной ассоциации.

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