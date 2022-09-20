Фабио Каннаваро определился с новым клубом
Фото: твиттер Фабио Каннаваро/Автор неизвестен
Известный итальянский тренер Фабио Каннаваро возглавит "Беневенто", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, специалист согласовал с клубом условия контракта до лета 2024 года. Ожидается, что назначение состоится завтра, 21 сентября.
"Беневенто" в данный момент занимает 13 место в Серии В, набрав семь очков в шести матчах.
49-летний Каннаваро ранее тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Гуанчжоу" и сборную Китая.
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