Фабиньо высказался об усталости "Ливерпуля"

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Фабиньо высказался об усталости "Ливерпуля"

Фото: твиттер Фабиньо\Автор неизвестен

Бразильский опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо поделился мнением об усталости "красных" на фоне тяжелого календаря в концовке сезона.

"Думаю, я могу сказать об этом в общих чертах: мы очень устали. 

Это правда, потому что мы уже месяц играем как по выходным, так и в середине недели. Матч за матчем и все важные. Это приводит как к физической, так и к ментальной усталости", - сказал бразилец.

Напомним, что 28 мая "Ливерпулю" предстоит матч в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Игра состоится в Париже.

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