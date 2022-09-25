Эвра сравнил Холанда с киллером

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Эвра сравнил Холанда с киллером

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поделился мнением об игре нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Холанд - это монстр. Эрлинг является настоящим киллером перед воротами. Он использует свои превосходные физические данные и правильно двигается. Он очень быстрый для человека с таким ростом. Холанд похож на гепарда. Раньше у "Манчестер Сити" не было нападающего, они выигрывали Премьер-лигу, но испытывали проблемы в Лиге чемпионов. Теперь у них не будет оправданий", - приводит слова Эвра Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Холанд забил в 7-м матче подряд. | https://dailysports.net
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