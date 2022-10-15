Эвра рассказал, как Роналду уничтожили одной фразой

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил историю из раздевалки, связанную с Криштиану Роналду.

"Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. У нас был матч, кажется, с "Челси", и Роналду отыграл не очень хорошо. Фергюсон сказал ему: "Легко сделать хет-трик против "Болтона" или "Блэкберна", но как насчёт больших игр?" Это был тяжёлый момент. И внезапно после этого Криштиану начал забивать в больших матчах.

Постепенно он стал другим игроком. Фергюсон пошёл дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру. В том сезоне Роналду забил 42 мяча", - рассказал француз.

Читайте: Роналду оспорит решение FA по делу об агрессии в отношении мальчика-аутиста | http://dailysports.net