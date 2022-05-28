Эвра дал прогноз на финал Лиги чемпионов

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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Партис Эвра поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

"Трудно прогнозировать. Я не тот, кто любит делать предположения, но я надеюсь, что "Мадрид" выиграет. Им будет непросто, потому что "Ливерпуль" хорош в финалах, но это же касается и "Реала".

Мне больно это говорить, но после такого сезона "Ливерпуль" заслуживает победы. "Мадрид" же так удивил своими камбэками с ПСЖ и "Манчестер Сити". Но все возможно в одной игре с участием Бензема, Винисиуса и Модрича.

Будет отличный финал. "Реал" выиграет по пенальти", - сказал француз.

Финал ЛЧ состоится уже сегодня в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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