"Эвертон" вдевятером проиграл "Брентфорду"
Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:2.
Победу гостям принесли голы Йоан Висса и Рико Генри, а также автогол Шеймуса Коулмэна. В составе ливерпульцев отличились Доминик Кэлверт-Льюин и Ришарлисон. При этом у хозяев были удалены Джерред Брэнтуэйт и Хосе Саломон Рондон.
"Брентфорд", набрав 46 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 36 очками остался на 16-й позиции.
"Эвертон" – "Брентфорд" - 2:3 (2:1)
Голы: Кэлверт-Льюин, 10 - 1:0, Коулмэн, 37 (автогол) - 1:1, Ришарлисон, 45 (с пенальти) - 2:1, Висса, 62 - 2:2, Генри, 64 - 2:3
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Рондон, 84), Холгейт, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенни, 72), Дукуре, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 72).
"Брентфорд": Райя, Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри, Эриксен, Нергор, Йенсен, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75), Мбемо.
Удаления: Брэнтуэйт (18), Рондон (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18