"Эвертон" вдевятером проиграл "Брентфорду"

Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Йоан Висса и Рико Генри, а также автогол Шеймуса Коулмэна. В составе ливерпульцев отличились Доминик Кэлверт-Льюин и Ришарлисон. При этом у хозяев были удалены Джерред Брэнтуэйт и Хосе Саломон Рондон.

"Брентфорд", набрав 46 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 36 очками остался на 16-й позиции.

"Эвертон" – "Брентфорд" - 2:3 (2:1)

Голы: Кэлверт-Льюин, 10 - 1:0, Коулмэн, 37 (автогол) - 1:1, Ришарлисон, 45 (с пенальти) - 2:1, Висса, 62 - 2:2, Генри, 64 - 2:3

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Рондон, 84), Холгейт, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенни, 72), Дукуре, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 72).

"Брентфорд": Райя, Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри, Эриксен, Нергор, Йенсен, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75), Мбемо.

Удаления: Брэнтуэйт (18), Рондон (88).

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