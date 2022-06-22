"Эвертон" стал очередным претендентом на Эриксена

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

"Эвертон" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену, сообщает Football London.

По сведениям источника, ливерпульский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек может сменить клуба бесплатно. Ранее сообщалось, что Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед". Датчанином также интересуются "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

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