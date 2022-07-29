"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"

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"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" в товарищеском матче разгромил киевское "Динамо" со счетом 4:0.

Победу английскому клубу принесли дубль Дуайта Макнила и голы Доминик Калверт-Льюина и Джека Стреттона.

"Эвертон" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 4:0 (1:0)
Голы: Калверт-Льюин, - 1:0, Макнил, 73 - 2:0, Макнил, 78 - 3:0, Стреттон, 90 (с пенальти) - 4:0

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Тарковски (Миллс, 83), Годфри (Велч, 83), Миколенко (Винагре, 72), Дукуре (Аллан, 73), Ивоби (Уоррингтон, 83), Грэй (Макнил, 61), Кин (Холгейт, 61), Гордон (Рондон, 62).

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кравченко (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 75), Вивчаренко, Андриевский (Яцык, 75), Шепелев, Караваев, Гармаш  (Беседин, 75), Антюх (Шапаренко, 36), Ванат (Царенко, 83).

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