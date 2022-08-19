"Эвертон" пытается купить опытного хавбека ПСЖ

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"Эвертон" пытается купить опытного хавбека ПСЖ

Фото: твиттер Идриссы Гуйе/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" и сборной Сенегала Идриссе Гуйе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро. Ранее Гуйе надеялся уйти бесплатно, но парижане не отпустили его.

В прошлом сезоне 32-летний Гуйе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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