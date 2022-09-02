"Эвертон" приобрел 21-летнего хавбека "МЮ"

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джеймс Гарнер стал игроком "Эвертона".

О трансфере 21-летнего англичанина сообщили на сайте "ирисок". Его контракт рассчитан до 2026 года.

За молодого футболиста ливерпульский клуб заплатил 9 млн фунтов, за счет бонусов сумма может подняться до 15,5 млн.

Также "МЮ" получит процент от суммы последующей продажи Гарнера.

Прошлый сезон хавбек провел в "Ноттингеме" в аренде.

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